Springsteen gör stela och osvängiga soulcovers

Det var väl bara en tidsfråga innan kungen av amerikansk eskapism skulle tolka klassisk soul. Bruce Springsteen växte upp med Motown och Stax. Han har gjort en överbelastad, men kraftfull cover av Edwin Starrs “War”. På sitt andra album “The wild, the innocent and the e street shuffle” dök han djupt ner i den jazziga funken. Tyvärr är hans nya hjärteprojekt lite stelt och osvängigt.

Låtvalen är dock beundransvärda. Han avhandlar bland annat en av Four Tops bästa låtar “7 rooms of gloom”, Jimmy Ruffins fantastiska “What becomes of the broken hearted” och William Bells superballad “I forgot to be your lover”. Springsteens röst är fortfarande oklanderlig, men strävheten och det blodiga allvaret från många av originalen saknas. New Jersey-mannen ska kanske fundera på ännu en Pete Seeger-skiva, trots allt.