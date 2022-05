Skarp författarspänning med litterära referenser

Den fiktiva författaren Beata Skarp levde och verkade i en avlägsen liten by i Norrbotten där hon avled under oklara omständigheter. En av hennes mest trogna läsare, huvudkaraktären Emma Wijkman, försöker att avsluta sin avhandling om Skarp och när hon får ett stipendium och möjligheten att under en månads tid kostnadsfritt vistas i Skarps hus, hoppar hon på tåget.