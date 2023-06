Sångaren i Rammstein anklagas för övergrepp

En rad vittnesmål har dykt upp i sociala medier efter att konsertbesökaren Shelby Lynn i veckan berättat om sin upplevelse under Rammsteins turnépremiär i Vilnius i Litauen nyligen.

Hon ska ha träffat Till Lindemann på en fest i samband med spelningen. Ett antal kvinnor deltog och alla fick lämna sina mobiler utanför. Lynn skriver i en lång tråd på Twitter hur Lindemann vid ett senare tillfälle under kvällen ska ha blivit aggressiv efter att hon sagt nej till att ha sex med honom.

Blåslagen och illamående

Granskningen avslöjar hur unga kvinnliga fans systematiskt kontaktas och bjuds in till efterfester, för att där ha sex med den 60-årige sångaren.

Medarbetare till bandet ska ha närmat sig kvinnorna antingen i sociala medier eller under konserterna. De utvalda ska sedan enligt vittnesmålen ha bjudits in till ett utrymme precis framför scenen – "row zero".