Så kan en skådespelarstrejk påverka Sverige

Alexander Karims bok "Den extraordinära berättelsen om Jonas Paulssons plötsliga död" ska produceras av "Game of thrones"-producenten Frank Doelger. Det påverkas dock inte på något sätt av strejken – produktionsbolaget är italienskt. Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani / TT

Skådespelarstrejken har tidigare skjutits upp, men den här gången finns anledning att tro att den verkligen kan bli av. Bland annat eftersom fackförbundet har skickat ut ett mejl till sina medlemmar där de efterlyser volontärer som kan hjälpa till under framtida demonstrationer.

Manusförfattarstrejken, som pågått sedan början av maj, har gjort att produktioner som Netflix-serien "Stranger things" och Marvel-filmen "Blade" fått skjutas på framtiden – men en skådespelarstrejk skulle få än mer långtgående konsekvenser för den europeiska marknaden, enligt Los Angeles Times. Bland annat eftersom flera tv-serier med amerikanska skådespelare spelas in i Europa, som HBO-serierna "House of the dragon" och "Industry".