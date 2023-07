Regissören: "Varje inspelningsdag var en kamp"

Sophie Wilde spelar huvudrollen i "Talk to me", som förhandshyllats som en av årets bästa skräckfilmer. Pressbild.

Sophie Wilde spelar huvudrollen i "Talk to me", som förhandshyllats som en av årets bästa skräckfilmer. Pressbild. Foto: Scanbox entertainment

"Youtubare har alltid haft ett konstigt stigma men jag är så stolt över att vi kommer därifrån och har lyckats göra det här. Det känns surrealistiskt och galet", säger Danny Philippou (till höger), som tillsammans med sin bror Michael Philippou (till vänster) har regisserat den hajpade skräckfilmen "Talk to me". Pressbild. Foto: Scanbox Entertainment.

"Familjen Addams", "Demonoid" och "Evil dead 2" är några exempel. En avhuggen hand som lever ett eget liv har nästan blivit en kliché i skräckfilmssammanhang, men i "Talk to me" pumpas den full med ett äkta obehag igen. En balsamerad demonhand blir viral på Snapchat och hotar att dra ned ungdomar till dödsriket. För regissören Danny Philippou – som också skrev manus – var idén kopplad till ett djupt personligt trauma efter en våldsam bilolycka när han var 16 år.

Kunde inte sluta skaka

Sagan om "Talk to me" är en riktigt underdoghistoria. Bröderna Philippou lärde sig filma, klippa och använda stunt- och specialeffekter genom att jobba med sin kaosartade Youtubekanal "Racka racka".

Manuset till "Talk to me" gjorde Hollywood intresserade. Problemet var att de stora filmbolagen ville göra ändringar som kändes stereotypa och utan australiska skådespelare. Bröderna Philippou bestämde sig då för att spela in filmen utan ett stort bolag – i sin hemstad Adeleide i södra Australien med många av sina gamla vänner.

"Kamp mot klockan"

"Gör-det-själv"-spåret som bröderna stampat upp visade sig vara rätt väg framåt. "Talk to me" fick världspremiär på prestigefestivalen Sundance och plockades där upp av distributören A24, som ligger bakom kritikerfavoriter och Oscarsvinnare som "Midsommar", "Uncut gems" och "Moonlight".

Inspiration från "Låt den rätte komma in"

TT: Vilka filmer har inspirerat till "Talk to me"?

– Det är självklart "Exorcisten" som är en otrolig film, och Bong-Joon Hos "Memories of murder" som blandar skräck, komedi och drama. Men det är så roligt att jag pratar med en svensk. En av våra stora inspirationskällor var också "Let the right one in" (baserad på John Ajvide Lindqvists vampyrroman, reds anmärkning).