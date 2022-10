Red Hot Chili Peppers har fortfarande bensin i tanken

Bästa spår: "Shoot me a smile".

Red Hot Chili Peppers har alltid varit en mix mellan snubbiga fåntrattar och funkpoprock-gudar. Frågan är dock om ens de mest devota fansen orkar med det tvåochenhalvtimmes-maraton som bandet bjuder på 2022. “Unlimited love” släpptes i april och var även den ojämn. Gitarristen John Frusciante och producenten Rick Rubin är tillbaka, men det gäller att ta ner “Return of the dream canteen” på en detaljnivå för att hitta i djungeln. Avslutande psykedeliatrippen “In the snow”, balladen med åtta ”La” i titeln, Flea-skapelsen “Handful” och ytterligare en handfull smarta refränger sticker ut.