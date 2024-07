Otroligt underhållande om 70-talets Harlem i Colson Whiteheads nya roman

Colson Whitehead slog igenom med den fantastiska och Pulitzer-prisade romanen ”Den underjordiska järnvägen” om slaveriet i USA. Brooklynsonen arbetar med ett rikt olikfärgat spektrum som författare, men framförallt är han en av vår tids stora skildrare av ”staden som aldrig sover”. Han andas New York, syresätter sig själv och oss med New York.

Den bygger vidare på historien om Ray Carney, möbelhandlaren från magiska ”Harlem Shuffle”, som kom häromåret. Det var en berättelse om New Yorkstadsdelen på 50-talet ur ett minst sagt hårdkokt perspektiv. En rörande historia där man kommer nära familjen Carney, men som man också kan se som en senkommen hyllning till författarkollegan Chester Himes, som på 50-talet skrev ett tiotal stenhårda deckare, likt en Dashiell Hammett, fast med Harlem i fokus. Himes var också en del av filmgenren Blaxploitation på 70-talet, vilken inleddes med ”Cotton comes to Harlem” efter just Himes bok. Det var soul, funk, coola modekläder, tuff kärlek, svarta pantrarna och politisk street talk. ”Shaft!”. Filmer som senare inspirerat bland andra Tarantino, och även Whitehead, som här i sin andra Carney-roman har förflyttat miljön till 70-talet och har med en delhistoria om en svart filmstjärna under just Blaxploitation-vågen.