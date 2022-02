Marlen Haushofer gör en obarmhärtig studie i det mänskliga psyket

Möjligen hamnade hon i skuggan inte minst av sin berömda landsmaninna, generationskamraten och den allmänt omsvärmade författarkollegan Ingeborg Bachmann. Men nog är det ändå märkligt att österrikiskan Marlen Haushofer (1920-1970) under något decennium var mer eller mindre bortglömd. Småningom, under 70- och 80-talens miljö- och feministrörelser, fick dock hennes mästerligt suggestiva och gåtfulla roman ”Väggen” (1963) – om en i naturen isolerad kvinnas frigörelse från gamla föreställningar och förvandling från just kvinna till människa – åter den uppmärksamhet den förtjänar. För en handfull år sedan kom ”Väggen” ut i en nyöversättning på förlaget Thorén & Lindskog, som nu följer upp med den fem år äldre lilla förtätade berättelsen ”Vi dödar Stella” i Rebecca Kjellbergs nyöversättning.