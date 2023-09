LISTA: 12 tv-program du garanterat minns om du är född på 90-talet

Tekniskt sett var väl det här inte ett eget barnprogram, utan snarare ett väldigt älskat inslag i TV4:s ”Lattjo lajban” som började sändas 1997. Otroligt high tech var det i alla fall – tittarna ringde in och i varje avsnitt fick några lyckligt lottade satar spela ett spel genom att trycka på knapparna på sina föräldrars fasta telefon. Målet var att frakta rått-detektiverna Rummel och Rabalder genom olika banor på en flygande matta. Längs vägen gällde det att samla på sig ostbågar. Frågor på det? Nej, jag tänkte väl.

Kanske är det bara jag som minns det här? Jag fick nämligen just veta att denna guldklimp till program (pun intended) endast sändes i en säsong, 1999. Själv minns jag det som igår. Typ. Harald Treutiger i safariväst, exotiska tävlingsmoment i 40-gradig hetta, Ing-Marie Carlsson som en mystisk spådam och förstås – de mäktiga, värdefulla guldklimparna som kändisarna tävlade om. Tydligen blev programmet en tittarflopp. Jag förstår inte varför.

Andra avenyn

Räck upp en hand om din främsta association till The Cures megahit ”Friday I'm in love” är vinjetten till ”Andra avenyn”. Här snackar vi riktigt, riktigt usel tv när den är som bäst. Minns ni att hela serien föregicks av ett par avsnitt med audition där skådespelarna valdes ut? Det hela utmynnade i karaktärerna Kim, Roxana, Liv och David som vi sedan fick följa i 185 avsnitt (!) mellan 2007 och 2010. Min tonår hade inte varit densamma utan ”Andra avenyn”, det är ett som är säkert. Samma sak säger nog Hollywoodskådisen Alicia Vikander som började sin karriär just här, i rollen som Jossan.