Kontroversiella konstnärer på påvligt besök

Andres Serrano, mannen bakom "Piss christ", ger tummen upp under sitt besök i Vatikanen. Arkivbild.

Andres Serrano, mannen bakom "Piss christ", ger tummen upp under sitt besök i Vatikanen. Arkivbild. Foto: Andrew Medichini/AP/TT

Andra som deltog var regissören Abel Ferrara, känd för kontroversiella filmer som "Den korrumperade polisen" och den nya helgonskildringen "Padre Pio", och Silvio Orlando, som spelat påve i tv-serierna "The young pope" och "The new pope".