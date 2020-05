Karin Meijer skingrar tankarna med arbete

Foto: Karin Meijer

I år är det 30 år sedan Karin Meijer började sin utbildning på Konstfack. Hon är numera etablerad som keramiker med ateljé i Ramdala gamla skola. Eftersom arbetet är en tillflykt i coronatider börjar hyllorna fyllas av konstföremål.

Karin Meijer är alltså en av de konstnärer som skulle ha tagit emot besökare under den konstrunda som inte blev av i år. Hon berättar själv om hur hon ser på sitt arbete just nu (eller rättare sagt för ett par veckor sedan när hon skickade in sin text och bilder):

”Det är underliga och oroande tider, som ska genomlevas på något sätt. Utan att kunna veta något om när det tar slut. Det är det svåra, att inte veta när det tar slut. Om jag tänker på nuet, stunden, så är det en skön tillvaro (om jag bortser från smittoro och världsekonomin och världens eländen) en lucka i tiden, en paus från det normala. Lugnare, eftersom det är mycket som vi inte KAN göra. Men - jag tillverkar saker i min verkstad som är tänkta att få olika ägare, de ska inte stanna kvar hos mig.

Foto: Karin Meijer

Eftersom konstrundan skulle ha ägt rum om en knapp månad så börjar verkstan att fyllas på med min keramik – jag jobbar nämligen på som vanligt.

Det är konstiga tider då allting känns upp-och-nervänt - men våren är ändå sig lik, och den ger inspiration och arbetslust. Jag tycker att det känns ännu mer tillfredsställande än vanligt att arbeta i verkstan nu, eftersom det bästa som finns för att skingra tankarna, är att jobba med händerna. Det blir en fristad i min verkstad, där jag kan få ha min egen lilla lugnande värld. Det känns också bra att tillverka föremål som kan glädja människor. Nu, när vi alla tillbringar mycket tid i våra hem, så vill människor göra det fint omkring sig.

Foto: Karin Meijer

Jag tar gärna emot kunder i min verkstad i Ramdala, några i taget, på lagom avstånd, och för den som vill, kan jag komma ut och visa saker.”

Karin Meijer har alltså inte gått under jorden utan fortsätter sin verksamhet, om än i lite mera försiktiga former.

Foto: Privat