Iron Maiden inspirerade av Iron Maiden

Sjutton studioalbum in i karriären tycks Iron Maiden ha fått slut på titlar som inte är klichéer, men musikaliskt lyckas engelsmännen både lunka – eller galoppera – i gamla spår och överraska. I ”Days of future past” unnar de sig en liten progutflykt och ”Darkest hour” kan beskrivas som en maffig powerballad, fast förstås inte om kärlek. Bland de mer förutsägbara inslagen är uppbyggnaden av de fyra låtarna på över 9 minuter styck, de tre längsta sist, och samtliga (självklart) skrivna av Steve Harris. Visst snirklar basisten in på ett par oväntade vägar, men tidigare episka mästerverk lyckas han inte överträffa. Bäst i kvartetten är den vindlande och till stor del instrumentala ”The parchment” som emellanåt låter ”Powerslave” återuppstå.