Hon spelades mest i radion i sommar

Dua Lipas "Dance the night" är den mest spelade låten i sommar i P3. Arkivbild.

Dua Lipas "Dance the night" är den mest spelade låten i sommar i P3. Arkivbild. Foto: Scott Garfitt/AP/TT

"Barbie"-låten "Dance the night" med Dua Lipa är sommarens mest spelade i Sveriges Radio P3. Tvåa på listan ligger NOTD och Veronica Maggio med "Occhi d'amore".

P3:s lista över de mest spelade låtarna i juni, juli och augusti är mer diversifierad, med internationella hitlåtar som Dave & Central Cees "Sprinter", Kylie Minogues "Padam padam" och Peggy Gous "(It goes like) Nanana" bland topp tio.