Hollywoodstudior säger att de erbjöd en miljard

Strejkande manusförfattare och skådespelare sjunger ut sina protester i New York. Foto: John Minchillo/AP/TT

De stora film- och tv-bolagen i Hollywood uppger att de erbjöd skådespelarna höjda ersättningar och förbättrade förmåner till ett värde av mer än en miljard dollar men att skådespelarnas fackförening, Sag-Aftra, ändå valde att utlysa strejk, skriver Reuters. Uppgiften kommer från Arbetsgivarorganisationen The Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) som bland annat representerar företag som Netflix, Walt Disney och Warner Bros Discovery.