Här är årets nya brädspel – flera toppbetyg utdelas!

Barnspel

Familjespel

Frågespel

0-100 Familj

Utgivare: M.I.G.

Ålder: 6+

Antal spelare: 2-6 spelare eller fler om man spelar i lag.

Spelidé: Svaret alltid är ett tal mellan 0 och 100. En spelomgång innehåller 21 frågor och därefter räknar deltagarna samman sina poäng. Lägst poängsumma vinner.

Komma-igång-tid: Att sätta sig in i spelreglerna, dela ut den förtryckta svarsblanketten och lägga fram frågekorten tog cirka 7 minuter.

Speltid: Beror helt och hållet på hur snabbt alla deltagare skriver ner sina svar. Efter vår första spelomgång med lite längre speltid (c:a 60 min), beslöt vi oss för att starta en timer på 30 sekunder, efter att frågan hade lästs upp. Då blev det helt klart bättre flyt i spelet och vi var klara efter cirka 40 min.

Kommentar: Ett annorlunda frågespel, som även kan spelas på distans. På grund av sjukdom spelade vi med en annan familj via Facetime och det funkade fantastiskt bra. Tack vare det enkla upplägget passar spelet alla åldrar. Stort plus för att frågorna verkligen är up to date 2021.

Vi som spelade: Pelle 56, Susanne 54, Denise 21, Yvonne 54, Sture 54, Emile 23, Belissa 21 och Benjamin 20.