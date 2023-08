Kultur

Här är 20 tv-serier att ha koll på i höst

Nöje • 31 augusti 2023 06:02

William Spetz som Tore. Pressbild. Foto: Petter Johansson/Netflix

Kate Middleton (Meg Bellamy) och prins William (Ed McVey) i "The crown", som är tillbaka i höst. Pressbild. Foto: Justin Downing/Netflix

Mel Gibson spelar Cormac i "The continental: From the world of John Wick". Pressbild. Foto: James Dimmock/Prime Video

Isac Calmroth som Jan Guillous alter ego i "Ondskan". Pressbild. Foto: TV4

Matilda Källström och Simon Lööf i "Threesome". Pressbild. Foto: Viaplay.

SEPTEMBER

14/9 "Wolf" (HBO Max).

Mycket uppmärksammad brittisk thrillerserie med oerhört våldsamma inslag, om en polis som försöker finna sin brors mördare och dessutom hamnar i ett sadistiskt kidnappardrama.

15/9 "Poker face" (SkyShowtime).

Retroinspirerad kriminalserie med Natasha Lyonne som i varje avsnitt löser ett brott med kopplingar till henne själv. En serie med glimten i ögat, skapad av Rian Johnson, regissören bakom "Knives out"-filmerna.

15/9 "Wilderness" (Prime Video).

Ett välbärgat ungt par (Jenna Coleman och Oliver Jackson-Cohen) ger sig ut på en vandring för att få en nystart efter mannens otrohet. Det han inte vet är att hon planerar sin hämnd.

22/9 "Taelgia" (SVT).

SVT:s stora höstdrama utspelas i Södertälje och fokuserar på de anhöriga till gängmedlemmarna som inte kan komma undan den kriminella världen även om de skulle vilja. Sara Shirpey och Jonay Pineda Skallak syns i rollerna.

22/9 "The continental: From the world of John Wick" (Prime Video).

Ultravåldsamma "John Wick" nådde vägs ände i år efter fyra filmer, denna miniserie berättar om hur Winston Scott (Ian McShane i filmerna) fick sin roll som spindeln i nätet i den kriminella organisationen på 1970-talet. Mel Gibson har en stor roll i serien.

Under september: "Kodnamn Annika" (SkyShowtime).

Internationella strömningsjättens första nordiska dramaserie utspelas i Stockholms konstvärld. Polisen Emma (Sannah Nedergård) undersöker bedrägerier under täckmantel. Ardalan Esmaili, Eva Melander och Helena Bergström har roller i serien.

OKTOBER

1/10 "Solsidan" (TV4 Play, kommer till TV4 15/10).

I den åttonde säsongen av komediserien startar nyrika Ove (Henrik Dorsin) och Anette (Malin Cederbladh) en egen friskola med allt vad det innebär, medan Anna (Mia Skäringer) och Alex (Felix Herngren) kämpar med livet som frånskilda föräldrar.

12/10 "The house of the fall of Usher" (Netflix).

Skräckserie löst baserad på Edgar Allen Poes novell "Huset Ushers undergång". En korrupt vd (Bruce Greenwood) för ett läkemedelsföretag måste konfrontera en hemlighet från sitt förflutna när hans barn börjar dö under mystiska omständigheter.

12/10 "Frasier" (svensk premiär eller kanal ej fastställt).

Den klassiska tv-serien kommer i en ny version efter nästan 20 år. Kelsey Grammer återvänder som den neurotiske psykiatrikern, men övriga ensemblen är utbytt och handlingen flyttad från Seattle tillbaka till Boston där allt en gång började i tv-serien "Skål" på 1980-talet.

13/10 "Lessons in chemistry" (AppleTV+).

När glastaket på 1950-talet hindrar Elizabeth Zott (Brie Larson) från en karriär som forskare sadlar hon om – till tv-kock – och når en allt större publik när hon breddar innehållet från matlagning till mycket annat. Serien är baserad på en bästsäljande roman.

20/10 "Huset" (SVT).

Sofie Gråbøl och David Dencik finns i rollistan i det här danska dramat om fyra kriminalvårdare som måste rycka upp sin arbetsplats anseende och hårdhänt stoppa de problem som finns. Annars kommer anstalten att läggas ned.

27/10 "Hålla samman" (SVT).

Regissören Maria Bloms nya serie är en dramakomedi om två systrar, den ordentliga Petra (Ulrika Nilsson) och den slarviga (Michaela Thorsén), som måste hantera det faktum att deras pappa (Lennart Jähkel) insjuknar i alzheimer.

NOVEMBER

2/11 "All the light we cannot se" (Netflix).

Miniserie som berättar historien om en blind fransk flicka och en tysk pojke vars levnadsöden fogas samman under andra världskriget. Hon har en diamant som kan ge evigt liv. Den vill nazisterna åt. Mark Ruffalo och Hugh Laurie har roller i i serien.

7/11 "Ondskan" (TV4 Play, kommer till TV4 16/11).

Jan Guillous klassiska ungdomsroman i en ny version. Isac Calmroth spelar pojken som står upp mot pennalism på internatskolan och hemma i familjen där Gustaf Skarsgård gestaltar den sadistiske styvfadern.

10/11 "Vi som valde att stanna" (SVT).

SVT är medproducenter till den här ukrainska dramaserien, baserad på verkliga händelser, om de människor som stannade kvar i Kiev och försökte leva sina liv med så mycket vardagsrutiner som möjligt när den ryska invasionen bröt ut.

DECEMBER

1/12 "Julkalendern: Trolltider – legenden om Bergatrollet" (SVT).

Den klassiska julkalendern "Trolltider" från 1979 har fått en modernare kostym och en ny historia, fast i samma universum. Kjell Bergqvist, Nour El-Refai och Malte Gårdinger syns i huvudrollerna.

Under hösten

"The crown" (Netflix).

Den sjätte säsongen blir den sista och nu ska vi få se hur prinsessan Diana dör i en bilkrasch 1997 och det dramatiska efterspelet. Dessutom blir Kate Middleton (Meg Bellamy) och prins William (Ed McVey) ett par.

"Threesome" (Viaplay).

De två Londonsvenskarna Siri (Matilda Källström) och Davids (Simon Lööf) komplicerade förhållande fortsätter. I slutet av den första säsongen upptäckte David att Siri varit otrogen. Nu försöker han lista ut vad som har hänt.

"Tore" (Netflix).

William Spetz har skapat och spelar huvudrollen i den här dramaserien om 27-årige Tore. När den viktigaste personen i hans liv dör dämpar Tore sorgen med alkohol, sex och droger. Sanna Sundqvist och Peter Haber återfinns i rollistan.

"En hemlig vanlig familj" (Netflix).