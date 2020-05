Foto: Taylor Jewell/Invision/AP

Dokumentärfilmaren Eugene Jarecki ("Why we fight") har skapat ett nytt verk – högt ovan Times square i New York blinkar en digital annonstavla där siffror tickar fram i takt med att dödstalen i USA stiger. Jarecki kallar sitt crowdfinansierade verk för "Trump's death clock", och syftet är att visa hur långsamt Vita huset reagerade på coronaviruset, rapporterar The wrap.

Siffrorna bygger på en beräkning som gjorts av epidemiologerna Britta och Nicholas Jewell som har publicerats i New York Times och som visar att den slutgiltiga dödssiffran i USA hade kunnat minskas med 60 procent om Trump reagerat snabbare.

– Jag valde den studien och siffran för att lyfta fram en exakt tidpunkt för när den här presidentens beslut har påverkat människors liv, säger Jarecki.

"Trump death clock" sattes igång den 8 maj och sedan dess har antalet dödsfall som den visar ökat med 4 000.