De gästar sommarens "Lotta på Liseberg"

Fakta: De kommer till "Lotta på Liseberg"

19/6: "Moulin Rouge! The musical" – Marsha Songcome och Andreas Wijk, Da Buzz, Emil Henrohn, Charlotte Perrelli, Linnea Henriksson

26/6: Secret Service, Lovad, Albin Johnsén, Anna Bergendahl, Anton Engström från After Dark, Andreas Weise.

3/7: Jill Johnson, Basic Element, Dr Alban, Theoz, Amanda Ginsburg, Jonas Gardell.

10/7: Jens Hult, Björn Holmgren, Jan Rippe & Per Fritzell, Susanne Alfvengren, Hanna Ferm, One More Time & Kärlekskören (Nanne Grönvall, Maria Rådsten, Caroline af Ugglas, Elisabeth Andreassen, Kristin Kaspersen, Anne-Lie Rydé, Lisa Stadell och Anna Stadling).

17/7: Marcus & Martinus, Tone Norum, Tommy Nilsson, Elisabeth Andreassen, Anton Engström från After Dark, "A show larger than life" – David Lindgren, Boris René och Greg Curtis med flera.

24/7: Marika Carlsson, Olivia Lobato, Noice, John Lundvik, Björn Skifs.

31/7: Lisa Ekdahl, Panetoz, Linda Bengtzing, Magnus Carlsson, Anton Engström från After Dark.

7/8: Måns Zelmerlöw, Per Andersson, Göteborgsoperan – musikalen "Wicked," Lill Lindfors, Peter Jöback.

Med reservation för eventuella ändringar.