Danny Saucedo i prisad kortfilm om självkritik

Den svenske filmaren Paul Jerndal fick årets kortfilmspris för sin film "Mirrors" på WHO:s (Världhälsoorganisationen) egen Health For All Film Festival. Anis don Demina, Cecilia von der Esch och Danny Saucedo spelar huvudrollerna i filmen som handlar om hård och destruktiv självkritik men också om hur den kan hanteras och övervinnas. Jerndal har tidigare bland annat gjort en film om suicidprevention, "Steg för livet", och WHO beskriver just filmmediet som ett sätt "belysa komplexiteten kring psykisk hälsa och ohälsa".