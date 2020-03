Corona en död hand över kulturen

Foto: Dennis Hollström & The Ponies

En del arrangörer har hoppats in i det sista, men råden och åtgärderna mot den världsomfattande virusepidemin gör till slut att de flesta ger upp. De enda ljusglimtarna finns på internet. Ett exempel kommer från Ronneby, Dennis Hollström & The Ponies som har lagt upp en låt på Youtube, där de hyllar lokala hjältar.

Marcus Schönbeck och Thomas Lindberg tillsammans med musiker planerade för konserten "The Little Town of Rat Pack" på Konserthuset i Karlskrona den 27 mars. Evenemanget är inställt och man tänker sig att försöka i september igen. Köpta biljetter gäller, meddelar Marcus Schönbeck.

Beethoven-jubileet med Peter Jablonski och Karlskrona kammarorkester den 22 mars är även det inställt. Även här hoppas man kunna genomföra konserten vid ett senare tillfälle.

Ytterligare ett evenemang som skulle ha genomförts på Konserthusteatern i Karlskrona är Carl Stanleys ståupp den 3 april. Även den är inställd och har fått ett nytt datum i december.

Stefan Eggers på Konserthusteatern noterar att de flesta arrangörer flyttar sina evenmang till hösten även om biljettförsäljningen understiger det maximala antalet på 500 personer.

– Allmänheten har rasat när artister väljer att genomföra sina åtaganden mot arrangörer och de har därför tvingats att flytta datumen till efter sommaren när förhoppningsvis denna speciella situation är över, säger Stefan Eggers.

Från Karlshamn skriver riksteaterföreningen att man tvingas ställa in föreställningarna Fauna den 29 mars och Pojken och stjärnan den 15 april.

Man kan konstatera att eventuella evenemang som verkligen genomförs är sensationella nyheter dessa dagar.

Ronnebybandet Dennis Hollström & The Ponies vill pigga upp oss genom att de nyligen släppte en video med en låt från ett kommande album. Där hyllar de lokala hjältar, bland annat skymtar musikarrangören Bosse Johansson i en sekvens.