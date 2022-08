Artisterna Danger mouse och Black thought har haft framgångsrika karriärer inom musik, och nu samarbetar de i ett gemensamt album. “Cheat codes” är nostalgisk, tidlös old school hiphop med inslag av soul. Soundet för tankarna till 90-talsartister som Nas eller Mobb Deep. Det är ett gediget hantverk av medveten och samhällskritisk rapmusik, som dessutom bjuder på många stora features, såsom A$AP Rocky och Joey Bada$$. De bästa låtarna är de där gästartisterna hoppar in och ger omväxling i flowet, som i låten “Because”. Dessvärre når aldrig skivan ett ordentligt klimax, det saknas låtar som sticker ut och väcker intresse under lyssningens gång. Ett album behöver inte bestå enbart av hits. Men “Cheat codes” har tyvärr alldeles för få.