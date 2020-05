Cate Blanchett ansluter till meteorsatir

Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/TT

Skådespelaren Cate Blanchett ska medverka i Adam McKays ("The big short") kommande film, "Don't look up", rapporterar Variety. Filmen handlar om två astronomer som ger sig av på en pressturné för att varna mänskligheten för en meteor som närmar sig och hotar att förgöra planeten.

Jennifer Lawrence ska också medverka i filmen, som beskrivs som en satir i samma anda som "Network" och "Wag the dog" och blir den första som McKay gör för Netflix.

Inspelningen skulle ha startat i april och just nu är det oklart när produktionen kan komma igång igen.