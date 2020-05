Cage spelar fiktiv Joe Exotic i ny serie

Foto: Petros Karadjias/AP/TT

Foto: AP/TT

Nicolas Cage ska ta klivet till tv-rutan och gestalta Joe Exotic – "Tigerkungen" som blev ett viralt fenomen tidigare i år när Netflixserien "Tiger king: Murder, mayhem and madness" hade premiär – i en kommande humorserie.

I serien ska Cage spela en fiktiv version av Exotic, vars riktiga namn är Joseph Allen Maldonado-Passage.

Serieskaparna Dan Lagana (Netflixserien "American vandal") och Paul Young har köpt rättigheterna till tidskriftsreportaget "Joe Exotic: A dark journey into the world of a man gone wild" och använder det som grund, skriver Variety.

Handlingen ska utforska hur Maldonado-Passage blev Joe Exotic och hur han "förlorade sig själv i sitt nya jag".