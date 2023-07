Bob Iger fortsätter som vd för Disney

Efter att ha varit vd mellan 2005-2020 gjorde Iger en överraskande återkomst till rollen så sent som i november 2022, och tog över efter den före detta vd:n Bob Chapek då Disney förlorat drygt 15,5 miljarder kronor på sin strömningsavdelning under sitt fjärde kvartal. Sedan dess har Iger sparkat 7000 anställda och jobbat på att omstrukturera företaget.

Sedan dess har Disney också haft mindre framgång än väntat med tilltänkta blockbusters som "Ant-man and the Wasp: quantumania", "Lilla sjöjungfrun" och den senaste "Indiana Jones and the dial of destiny"