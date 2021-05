”Att läsa Ulf Lundell är som att ha ett gruffigt litet husdjur på axeln i tio dagar”

Jag sitter ensam hemma en kväll i vårt nya vardagsrum. Jag har i runda slängar 1400 sidor Ulf Lundells dagbok att läsa och jag har precis kommit igång. I andra änden av vardagsrummet börjar bokhyllans belysning plötsligt att leva rövare: den blinkar i stroboskop-tempo och växlar hastigt mellan samtliga regnbågens färger. Mitt hem känns som ett obehagligt disco. Jag vet inte hur man stänger av. Belysningen sköts via en app och jag har hittills inte installerat den. Jag kan alltså inte ens tända och släcka lamporna i mitt eget hem. Tröstlös, planlös, trött tittar jag ner i den tjocka boken jag har i knät. Frustrationen över modernt liv med dess oöversiktliga bekymmer med tekniken. You had me at ”fitt-tangentbord”, mister Lundell.