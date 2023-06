Artisten Jesse Malin förlamad efter stroke

Det var under en middag på en restaurang i New York den 4 maj som Jesse Malin plötsligt kände av en brännande smärta i ländryggen som sedan spred sig genom kroppen. Plötsligt kollapsade han och föll till golvet, oförmögen att ställa sig upp. Sedan dess har han varit förlamad och inte kunnat gå. Trots flera operationer.

"Vill gråta"

Samlar in pengar

56-årige Jesse Malin har kallats för "hardcore-trubadur" och jämförts med artister som Johnny Thunders och Bruce Springsteen. Malin spelade med flera rockband på New York-scenen under 1990-talet innan han debuterade som soloartist med albumet "The fine art of self destruction" 2002, producerat av Ryan Adams.