Är mäns glädje att döda evig eller finns det hopp för mänskligheten?

Terrorism är det andra stora ämnet i boken och Jensen inleder med det självklara men förödande faktum att västvärlden behandlar terrorister olika. En Anders Behring Breiviks terrorism försöker förklaras genom olycklig barndom, en ung dansk man som ansluter sig till IS gör det för att han är muslim. Den ene individualiseras, den andre ingår i ett trossystem. Det är farligt, säger Jensen och pekar på just utanförskap som en av de farligaste vägarna in i terrorism. Och glädjen att döda.