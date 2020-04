Amerikan gör mörk komedi av Palmemordet

Foto: Peter Cederling/SVT

Vad gör man som inflyttad amerikan när man plötsligt är skyldig kronofogden en massa pengar? Jo, man försöker lösa mordet på Olof Palme för att få 50 miljoner kronor i belöning. SVT:s komediserie "We got this" utspelas bland privatspanare och konspirationsteorier kring Sveriges största polisutredning.

Bakom serien står den amerikanske huvudrollsinnehavaren och manusförfattaren Schiaffino Musarra. Han har bott i Sverige i snart 15 år och precis som för huvudpersonen George English började allt med ekonomiska bekymmer. Musarra förstod sig inte på de svenska skattereglerna och plötsligt hade han en stor skatteskuld som han inte kunde betala.

– Jag fick panik och började söka efter sätt att tjäna snabba pengar utan att bryta mot lagen. Jag snubblade över en lista över saker man kan göra för att bli miljonär och en av punkterna var belöningen för att lösa mordet på Olof Palme. I ett ögonblick tänkte jag faktiskt "tänk om jag skulle klara upp Palmemordet", men jag insåg snabbt att jag inte har några sådana färdigheter. Men det där ögonblicket blev grunden för serien, säger Musarra.

Sögs in i fallet

Han började läsa på om fallet och snart sögs han in i utredningen, och började umgås med privatspanare för att samla material. Personerna han mötte eller läste om ligger nu till grund för den brokiga skara konspirationsteoretiker, gamla poliser och journalister som försöker lösa mordet tillsammans med George English i serien.

– Det har varit ett intressant universum att stiga in i. Min favorit bland de konstiga teorierna var när jag mötte någon som påstod att Olof Palme fejkade sin egen död för att han hade aids. Det var det galnaste jag någonsin hört. Ju mer jag pratade med de här människorna började jag förstå att det måste bli en mörk komedi, säger Musarra.

Men att som okänd amerikan försöka göra komedi av mordet på Olof Palme visade sig vara svårt. Schiaffino Musarra arbetade med sin idé i fem år innan något hände. Det krävdes att han spelade in en färdig trailer innan SVT och produktionsbolaget Jarowski nappade. Under arbetet hade SVT också en hel del synpunkter på vad han fick och inte fick skriva. Nu vill han poängtera att serien inte driver med mordet, utan snarare de mer absurda delarna av utredningen. Och än så länge har reaktionerna varit positiva, enligt Musarra.

Är Olof Palme-fan

– Jag har bara fått en reaktion som fick mig att känna mig riktigt obekväm. Jag var och klippte mig och berättade om serien för frisören, som slutade klippa och bara stirrade på mig. Det visade sig att hennes bästa kompis är dotter till den unga sjuksköterskestudent som försökte rädda Palmes liv den kvällen. Det är viktigt att komma ihåg att det här inte är ett skämt för många människor. Och jag är själv ett fan av Olof Palme.

Tidigare i år meddelade Palmeåklagaren Krister Petersson att mordgåtan kan vara nära en lösning efter 34 år. Någon kan snart åtalas för mordet, eller så läggs utredningen ned. Som Palmemordsintresserad ser Schiaffino Musarra fram emot den nya informationen – samtidigt var han rädd för att serien skulle skrotas om beskedet kom för fort.

– Vad är oddsen för att det fallet ska lösas några veckor efter att min serie får premiär? Att de två händelserna sammanfaller är helt galet osannolik, säger han.

"We got this" har premiär 1 maj på SVT Play och 3 maj på SVT1.