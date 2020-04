Adam Schlesinger hyllades av sitt gamla band

Foto: Richard Shotwell

Det amerikanska bandet Fountains of Wayne återförenades på onsdagen för att hylla den före detta bandmedlemmen Adam Schlesinger. Han avled den 1 april i sviterna av covid-19 och hyllningen var en del av konsertinitiativet Jersey 4 Jersey, för att samla in pengar till det hårt drabbade New Jersey, skriver Eonline.

Gruppen spelade låten "Hackensack" från albumet "Welcome interstate managers" och introducerades av pratshow-stjärnan Stephen Colbert, som själv jobbat med Schlesinger.

Adam Schlesinger var både musiker och låtskrivare och nominerades flertalet gånger till Oscars, Tonys och Emmys under sin karriär. Han blev 52 år.