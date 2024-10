A-K Selberg skildrar de många lagren i metoo-skandalen

För i efterhand var det lätt att tala om pöbelmentalitet och peka på fall där pressetiken satts ur spel av slagkraftiga slogans som ”believe all women”. När metoo drog fram slängdes en del män(niskor) under bussen till förmån för nyhetsflödets rasande tempo. Bland annat just detta fall togs som exempel när backlashen kom: varför åkte hon till Paris med honom, då? Kvinnor är inte barn! Kvinnor har agens i sina egna liv! Hon var helt enkelt ett offer som inte betedde sig som ett offer.

”Utsidans klass” använder själva kraften bakom metoo. Ger saker sina rätta namn, pekar på vad som framträder när man skärskådar gråskalorna. Kejsaren är naken, mattan under vilket all skit sopats in under alla dessa år – den är hoprullad, bortflugen. Eller som Roy på macken svarar den snåla, sluga kunden: ”Vad är det i dina barkisar egentligen? Vatten, luft och gammelt bös.”