Dokument: 20 år sedan stora tågolyckan i Nosaby – två lokförare dog

Klockan är 09.07 den 10 september 2004. Strålande sensommarväder. Fågelkvitter, bilar på tomgång vid tågspåret i Nosaby. Rälsen som börjar sjunga av det annalkande tåget.

Och så plötsligt det enorma braket, då kustpilentåget Christian IV far in i lastbilen som stannat på övergången. Gnisslet när tåget välter, vagnarna far flera hundra meter in i koloniområdet.

Sedan tystnad.

Chocken som liksom stannar tiden. Förödelsen som är den omedelbara konsekvensen. Och liv som slutar vara.