Så gick arbetet under infartsleden: ”När vi började arbetet trillade mycket sönder”

Under fyra månader har det hårda arbetet pågått under infartsleden in till Karlskrona. Arbetet har varit utmanande med trånga utrymmen och fler pelare i klart sämre skick än väntat. Till råga på allt visade sig de originalritningarna inte ens stämma.