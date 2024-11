Grannen Daniel sprang in i rökfyllda lägenheten – ”Som ett inferno”

Branden tros ha brutit ut på balkongen och sedan spridit sig in i lägenheten.

Branden tros ha brutit ut på balkongen och sedan spridit sig in i lägenheten. Foto: Marcus Palmgren

Mitt när adrenalinet var som kraftigast tog han beslutet att ta sig in i den kraftigt rökfyllda lägenheten. Där precis innanför dörren stod mannen i vad Daniel upplevde som ett chocktillstånd.

– Jag skrek att ”Du måste ut, ut, ut, ut”, men det verkade som att han inte hörde eller förstod mig. Jag vet inte om han förstod allvaret i vad som hände eller om han bara frusit till is på grund av vad som hände.

Vad var det som fick dig att gå in i lägenheten?

– Jag vet inte. Jag tänkte nog inte så mycket, det vara bara instinkt att springa in där. Sen gjorde jag ju inte så mycket till slut, konstaterar han själv.

– Efter att jag stängt dörren in till min lägenhet valde jag att ta mig ut från byggnaden, och då var både mannen och kvinnan på väg ut.

– Det brann som fan. Det var som ett inferno ute på balkongen och röken bara fyllde lägenheten. När jag var där inne hade branden inte hunnit ta sig in, men när jag satt på marken utanför kunde jag se hur vardagsrumsfönstret exploderade och det kom lågor därifrån också.

Grannen Joakim Ottosson ringde 112 samtidigt som han stängde in sig i sin lägenhet.

Grannen Joakim Ottosson ringde 112 samtidigt som han stängde in sig i sin lägenhet. Foto: Privat

En annan som larmade till SOS under fredagseftermiddagen var grannen Joakim Ottosson. Han hörde ”panikartade” skrik från trapphuset.

– Jag tänkte att ”jag får kolla vad det är”. Jag öppnade dörren och då hörde jag brandlarmet från våningen under, säger Ottosson till BLT under måndagen när det nu sjunkit in vad som inträffade.