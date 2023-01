Kund plockade åt sig varor men betalde inte

Torsdagen den 12 januari vid halv niotiden på kvällen tar sig en 35-årig man in i Coopbutiken i Svängsta via bank-id. Mataffären är en delvis obemannad verksamhet och när personal inte är på plats kan kunder släppa in sig själva genom att identifiera sig via ett e-legitimationssystem. 35-åringen, som är känd av polisen sedan tidigare, plockar på sig varor ur butiken men istället för att göra rätt för sig och skanna produkterna lägger mannen godset direkt i kassar. Därefter loggar mannen ut ur systemet utan att betala för varorna som totalt kostade 2 000 kronor. Mannen är misstänkt för stöld och det finns övervakningsfilm på brottet.