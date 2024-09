Var finns miljonen, Bengt?

Numera kan de som deltar i dagliga verksamheter inte längre får mat levererad till arbetsplatsen. Detta meddelades till brukare, föräldrar gode män med flera, så sent som i maj månad. Bara två månader senare började den så kallade besparingen att gälla. Personalen i aktuellt kök fick med kort varsel ställa om sina scheman eftersom en viktig inkomstkälla försvann. Därtill fick de som arbetar i våra särskilda boenden nya arbetsuppgifter genom att man ska bereda matlådor samtidigt som man blir färre i verksamheterna. Obegripligt.

Vilka underlag inhämtade du som ansvarigt kommunalråd inför överläggningar med brukarorganisationen FUB och de samtal du hade med närstående? Frågan är verkligen berättigad när uppdraget var att spara en miljon kronor genom att bland annat dra in möjligheten för brukare att köpa sin måltid på kommunens dagliga verksamheter.

Totalt levererade ett av kommunens kök 18 535 portioner som varje enskild beställare betalade med 88 kronor per måltid. Intäkterna under ett år blev då totalt 1 631 080 kronor. Från detta ska vi räkna av råvaror och beredning som enligt SKR:s kostnadssammanställning uppgår till 41 kr per portion.