Dagens ris: Till er med grodfötter på morgonsimningen – ”Gör svallvågor och skvätter”

... till hemtjänsten i Olofström som glömde min 92-åriga mammas frukost och medicinering klockan 8.00 20 juni. Jag ringde hemtjänst samt enhetschef för att få en förklaring över vad som hänt. Har all förståelse att det är mycket nu under semestertider. Ingen ringer tillbaka trots uppmaning av enhetschef att tala in ett meddelande på telefonsvararen, vilket gjordes två gånger. Mycket dåligt. Hoppas på bättring!