... ja, en risbastu till dig som under torsdagskvällens skärgårdsfest kastade ner en stor isboll högt uppifrån höghuset på Ronnebygatan 1 på bilkön nedanför. Tack och lov landade isbollen inte tio cm närmare, det vill säga i mitt huvud då jag satt i en öppen bil. Hur många bollar hade du laddat upp med på din inglasade balkong? Blev fler drabbade? Förstår du vad som händer om man träffas med den fallhöjden och kraften? Det gick många människor nedanför. Noll konsekvenstänk upptill!

... till rektorerna i barnomsorgen i Sölvesborg kommun som gått ut med att det är känd personal eller vikarie som jobbar under sommarsammanslagningen. Det var inte en enda personal som barnen kände, som varit på deras avdelning tidigare. Under all kritik! Er personal var heller inte intresserade av att prata vid lämning och hämtning. De satt på en stol med sina mobiltelefoner och hade ingen koll. Gå inte ut med att det är känd personal som ska jobba, om de inte är kända för alla barn, för det är de inte!