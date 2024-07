Barn lär sig för mycket smörja på nätet

Jag läste i tidningen att barn lär sig våldsamheter via dataspel samt chatt på nätet. Vad är det för föräldraansvar när man inte ser till vad barnen håller på med när de är inne på nätet. Det är inte undra på att samhället se ut som det gör när barn kan lära sig all smörja där. Föräldrarna borde se till sina barn vad de hittar på om kvällarna. Gör de inte det så dras barnen in kriminalitet. Det var bättre för när man växte upp då fanns det inte datorer och då var inte brottsligheten så hög heller. Så det med datorer är både på gott ont att det finns. Det goda att man kan blir upplyst och lära sig saker och ting. Därför tycker jag att myndigheterna borde förbjuda alla våldsamheter samt annan smörja man se på nätet. Annars stoppas aldrig brottsligheten.