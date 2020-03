Vi behöver ett hållbart samhälle för att överleva!

Foto: Bo Åkesson

Våga börja med att tänka nytt och förnuftigt i Karlshamn. Första steget på den nya vägen bör vara att bevara Jannebergs Gård, anser insändarskribenterna.

I England finns ett stort byggföretag som enbart arbetar med att restaurera äldre byggnader. Deras motto lyder ”Making sure the past has a future”. Det är en underbar tanke, att se till ”att dåtiden har en framtid”. Så typiskt engelskt och så långt ifrån det vanliga svenska synsättet! För att tänka enligt det engelska mottot, krävs en positiv historiesyn, ett helhetstänkande och inte minst en modern inställning att våga ifrågasätta de enkla, snabba och till synes rationella lösningarna på olika problem.

I Karlshamn har politikerna tillsammans med näringslivet en vision, att kommun ska växa till 50 000 invånare. Ett steg i den riktningen tror man sig ha tagit, genom att köpa mark i Duveryd och Janneberg. Där planeras för både företag och bostäder. Handelsföretag med sällanköpsvaror tänker politikerna främst på, samtidigt som det framkommer att såväl Dollarstore som Burger King kan vara aktuella och kanske också en arena för större idrotts- och kulturevenemang, när (läs om) befolkningen ökar så dramatiskt…

När detta planeras ökar samtidigt butiksdöden i Karlshamns centrum. Inget unikt för Karlshamn, samma tendenser finner vi lite varstans, se till exempel i Ronneby och Kristianstad. Är det inte dags att tänka om och tänka nytt? Hur attraktiva är kommuner med halvdöda centrumgator? Och med tanke på klimatförändringarna känns inte ökad konsumtion och mera bilism särskilt positivt. När vi tagit oss igenom krisen med coronaviruset, har vi förhoppningsvis inte enbart lärt oss att hantera kriser utan också att förebygga dem. Sannolikt får vi också med oss insikten om att vi inte blir lyckligare av ständigt ökad konsumtion. Vi behöver ett hållbart och förändrat samhälle, för att överleva!

Våga börja med att tänka nytt och förnuftigt i Karlshamn! Låt första steget på den nya vägen vara att bevara Jannebergs Gård! Och visionen om 50 000 invånare kan vara kvar men i bakgrunden av mottot ”låt oss se till att ekonomin räcker till att ge den nuvarande befolkningen i Karlshamn god samhällsservice, trygg och trevlig boendemiljö samt möjligheter till upplevelser och aktiviteter inom kultur, idrott och fritid”!

Farmor och farfar, Karlshamn