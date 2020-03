Varför låta smittade resa till Blekinge?

Foto: Nora Lorek/TT

Den lokala smittskyddsenheten borde ha befogenheter att förbjuda inresa i Blekinge under påskhelgen, eftersom spridningen här är begränsad ännu så länge.

I den situation som nu råder är det lätt att bli både frågande och frustrerad. Man säger att man vill begränsa smittspridningen, men då måste man nog sätta ner foten. 70+ lyder inte rekommendationerna sägs det, men hur gör man då i andra länder? Vi fick i en nyhetssändning på TV den 25 mars se interiörer från ett italienskt sjukhus, där människor dog inför kameran. En uttröttad och frustrerad läkare manade Sverige att inte begå samma misstag som de själva gjort. Spridningen i Sverige har ökat, så också antalet döda, och vi har snart en storhelg framför oss. Invånarna i Åre och deras smittskyddsansvariga ser katastrofen komma i form av bland annat alla Stockholmare, som skall till fjälls oavsett Corona-läget.

I Finland sätter man Helsingforsområdet i karantän, vilket borde vara självklart här i Sverige när det gäller Stockholmsområdet. Men sådana planer finns tydligen inte. Då är det enklare att skylla all smittspridning på alla 70+. Hur kan det vara att Folkhälsomyndigheten i Sverige vet bättre än alla andra länder med erfarenhet, och vem tar ansvaret för den smittspridning som kommer att ske under påskhelgen? Jag anser också att den lokala smittskyddsenheten skulle ha befogenheter att förbjuda inresa i Blekinge under påskhelgen, eftersom spridningen här är begränsad ännu så länge.

Det är märkligt att Sverige tror sig veta bäst och att våra grannländer kan sätta ner foten och fatta snabba beslut, inte bara i Corona-frågan.

En bekymrad och frustrerad ö-bo i Blekinge.