Under de senaste veckorna har regeringen översköljt medier och allmänhet med budgetpresentationer på alla områden - allt från skola, civilförsvar, plånboksfrågor till energi- och miljöfrågor till migration och integration. Den här vanan att dela upp budgeten i många små delar tillkom under Alliansregeringens tid. Som mediehantering är det naturligtvis väldigt bra - regeringen får mycket fokus, och varje område får större utrymme än vad annars skulle vara fallet. Men det är helt enkelt en omöjlig uppgift att kommentera varenda del i det som regeringen väljer att presentera, och risken är såklart att alla tröttnar på vägen.

Men under tisdagen (17 sept) kom en av de tyngsta och mest angelägna delarna på plats. Försvarsbudgeten lyfts under 2025 från dagens 125 miljarder kronor till 138 miljarder kronor, vilket motsvarar 2,4 procent av BNP. Framöver utökas budgeten ytterligare, till 170 miljarder kronor. Det betyder 2,6 procent av BNP, och där kommer proportionerna att ligga till åtminstone år 2030. Ett flertal system levereras under 2025. Bland mycket annat annat innebär det leverans av Robot 70, livstidsförlängda minröjningsfartyg, Jas 39 E, uppgradering av tidigare generationer Jas, nyanskaffning av ytstridsfartyg och därtill väl behövd personlig utrustning som kroppsskydd, stridsuniformer och sjukvårdsutrustning. Materiel som skänkts till Ukraina måste också ersättas.