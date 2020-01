Självklart ska vi korrigera när vi gjort fel

Foto: Maths Olsson

Replik till BLT:s chefredaktör Mimmi Karlsson-Bernfalks svar under rubriken "Många som vill smutskasta vårt parti" i BLT den 23 januari.

Vilken makt du har, som du inte är rädd att använda dig utav. Jag skickar in svaret på insändaren dagen efter påhoppet på mig och vårt parti där det var påståenden som inte stämde överhuvudtaget. Ni väntar med att publicera svaret och hinner ta in både andra insändare och svar på andra insändare. Allt medan ni själva svarar direkt på vår artikel. Detta gör ni naturligtvis på grund att det ger läsaren ett samband medan ni aktivt väljer att vänta med vårt svar.

Vi har vid flera tillfällen påpekat hur ni ljög om vårt ställningstagande i en av de regionpolitiskt mest känsliga frågorna under 2019, nämligen patientavgifterna och menade att vi stödde alliansens höjning när verkligheten var precis tvärtom. Vi anmälde till pressombudsmannen som skrev tillbaka att vi skulle begära genmäle vilket jag nu också har skickat in. Samtidigt som vi tidigare har påpekat den allvarliga felaktigheten under en längre tid för er, med protokollsutdrag. Åndå har du mage att skriva ett direkt svar och i svaret påstå ”Att SD kommer med svepande anklagelser mot etablerade medier är tyvärr ingen nyhet.”

Vidare skriver du i svaret att ”Tyvärr valde Björn Nurhadi att inte återkomma om sin insändare.” Det är självklart då han inte vill bli censurerad på ”Min åsikt” i BLT. "Min åsikt" borde vara just att man kan skriva sin åsikt utan att bli censurerad för att chefredaktören har en annan uppfattning. BLT är den enda media vad jag vet som arbetar på detta sätt och det har blivit först efter det att du, Mimmi tillträdde som chefredaktör. Med mycket makt medför också ett stort ansvar, det är dags att ta den nu så det inte blir som med Norra Skåne.

Vänligen

Camilla Karlman, Distriktsordförande, Sverigedemokraterna Blekinge

Svar: Ja, uppdraget som ansvarig utgivare innebär makt. Och med makt följer ansvar. BLT är en tidning som står upp för demokratiska värderingar och för människors lika värde. I en tid när det finns krafter som vill slå sönder samhället och öka polariseringen har detta aldrig varit viktigare.

I artikeln Camilla Karlman hänvisar till har några uppgifter blivit felaktiga. Då ska vi självklart korrigera det. Men att i januari begära ett genmäle för en text som publicerades i september tenderar att bli obegripligt för läsarna. Nu har Camilla Karlman emellertid fått redogöra för vad hon menar att BLT ”ljög om” i nämnda artikel, så begäran om genmäle kan därmed anses vara uppfylld. Jag vill dock återigen understryka att seriösa medier inte medvetet ljuger. Visst kan vi göra fel, men vi strävar alltid efter att publicera korrekta uppgifter.

En ansvarig utgivares skyldighet och ansvar regleras av Tryckfrihetsförordningen. I femte kapitlets fjärde paragraf står det: ”Utgivaren ska ha befogenhet att utöva tillsyn över skriftens utgivning och bestämma över dess innehåll så att ingenting får föras in i den mot hans eller hennes vilja. Varje inskränkning i denna befogenhet ska vara utan verkan”. En utgivare har med andra ord lika stort inflytande som utgivaren har juridiskt ansvar för allt som publiceras, vilket också regleras i Tryckfrihetsförordningen. Det ansvaret omfattar även åsikter som andra för fram på insändarplats. Det innebär alltså att det är utgivaren och inte den enskilda skribenten som får ta eventuella rättsliga konsekvenser för insändare som publiceras.

Vi är tydliga med att den som skickar in insändare till oss får räkna med att texten kan redigeras och att det är ansvarig utgivare som ytterst avgör vad som publiceras. Den som vill medverka på insändarplats vet alltså vad som gäller.

Att Björn Nurhadi över huvud taget inte ville diskutera formuleringarna i sin insändare är inget jag kan lastas för.

Härmed är den här debatten avslutad för min del.

Mimmi Karlsson-Bernfalk

Chefredaktör och ansvarig utgivare

BLT