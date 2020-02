Replik: Välfärd är mera än utbildning och äldreomsorg

Svar till insändaren ”32 miljoner till skrytbygge är fel och orättvist” i BLT den 20 februari 2020.

I en insändare i BLT ondgör sig Karlshamnsoppositionen över att kommunfullmäktige nu bestämt att upprusta idrottsanläggningen i Asarum. Karlshamnsoppositionen skriver bland annat att det är fel och orättvist att kommunen nu avser att satsa tiotals miljoner kronor på en enda förening. I avslutningen skriver man även att ”I den ekonomiskt svåra tid som de styrande har satts oss i måste dock välfärden prioriteras”.

Avseende det förra är det alls inte så att kommunen, genom detta investeringsprojekt, skänker Asarums IF tiotals miljoner kronor. Anläggningen, inklusive ny servicebyggnad, ägs av Karlshamns kommun, inte av Asarums IF. Anläggningen, inklusive ny servicebyggnad, är tänkt att kunna användas av fler föreningar än Asarums IF. Att som Karlshamnsoppositionen nu gör, även kritisera den planerade servicebyggnadens förbättrade möjligheter till personlig hygien, kan inte ens välvilligt betraktas som annat än ett skämt!

Beträffande det senare i Karlshamnsoppositionens insändare, ”måste dock välfärden prioriteras”, är det exakt det koalitionen nu gör. Välfärd är nämligen mycket mera än enbart utbildning och äldreomsorg. Till detta begrepp hör naturligtvis också att, genom satsningar på idrott samt bevarande av fritidsgårdar, ge våra ungdomar alternativ till annan sysselsättning än sådana som numera närmast lamslår vissa andra kommuner. Till begreppet välfärd hör så klart även trygghet och trivsel för samtliga av kommunens medborgare.

Koalitionen arbetar, trots ekonomisk stress, brett inom dessa ansvarsområden och fler förslag lär presenteras i den takt som hinns med. Miljöpartiet i Karlshamn driver naturligtvis särskilt frågor om förbättrat miljöarbete och förbättrade villkor för kulturlivet, oavsett form och slag. Men vi värnar självklart även välfärdsfrågor och då utifrån det perspektiv som ovan har beskrivits.

Charlott Lorentzon, språkrör, MP Karlshamn.

Jan Andersson, ordförande, MP Karlshamn.