Nytt kapitel i följetongen om Tvings skola

Kanske många av er redan har läst lite av de turer som pågått på landsbygden i Tving. Skolan har varit nedläggningshotad i omgångar vilket självklart har orsakat massiva protester från föräldrar och andra boende i Tving.

Många av oss har länge önskat att hitta en långsiktigt hållbar lösning för Tvings skola där elever känner sig trygga och har ett bra pedagogiskt klimat och där pedagogerna trivs.

Efter en turbulent vår 2019 var i oktober skolråden från både Fridlevstad och Tving återigen kallade till ett möte med Skolområdeschefen för Västra skolområdet och skolornas båda rektorer. Det lades fram ett förslag som i princip byggde på att ha kvar två starka landsbygdsskolor: klass F-2-skola i Tving och klass 3-6-skola i Fridlevstad. Lösningen skulle ge ett ungefärligt lika stort elevantal på respektive skola och utformningen av skolorna och skolgårdarna skulle bli pedagogiskt inriktad efter åldersklass. Genom detta förslag skulle en illa omtyckt b- och c-form (där klasserna består av två eller tre blandade årskullar) kunna undvikas på båda skolorna. Skolråden var positiva till denna lösning då man såg fördelar och möjligheter och framförallt en långsiktig hållbarhet för båda landsbygdsskolorna.

I och med tidigare uppståndelse kring frågan skulle skolledningen i god tid kommunicera ut i mindre grupper den stundande förändringen, vilket alla vid mötet var överens om var den bästa lösningen. Denna nya förändring skulle kommuniceras tidigt och alla skulle få känna sig delaktiga. Föräldramöte med varje enskild klass bokades in under hösten för att ge både barn och föräldrar god tid på sig att ställa frågor och vänja sig vid förändringen samt att eleverna skulle få träffa sina nya klasskamrater. Föräldramötena ställdes in ungefär samtidigt som de skulle genomföras. Enligt utsago skulle ny information om organisationen komma ut i januari.

Den 23 januari kom informationen till Tvings skolråd i form av en ensidig skrivelse av Skolområdeschefen för Västra skolområdet. Utdrag från denna skrivelse lyder ”Utifrån tidigare fattade beslut av huvudman har ledningen för Tving och Fridlevstad gjort följande planering för läsåret 20/21…” beslutet som följde är att utöver nuvarande åk 3 och 4 som redan flyttat till Fridlevstad skall även den kommande åk 6 flytta ut. Kvar i Tving skall enligt detta beslut endast åk F-3 med enbart Tvings elever finnas kvar.

Detta är ett beslut som vi i Tvings skolråd inte kan acceptera! Beslutet lämnar en bitter eftersmak och oro och andas en ovilja till att möta oss i skolråd och föräldrar vid ett fysiskt möte. Vi ställer oss nu frågan varför denna kovändning i beslut? Även följande frågeställningar uppkommer:

Vilka argument finns till detta beslut?

Hur säkerställer ni Tvings skolas kvarlevande med detta beslut?

Att slå ihop de blivande klass 6 från Tving och Fridlevstad innebär en klass på 28 st elever. Hur planerar ni att säkerställa en bra undervisningsmiljö för en så stor klass när det ej existerar något sådant stort klassrum i Fridlevstad?

Hur tänker ni långsiktigt med skolornas fortlevnad?

Med ännu mer minskat elevantal i Tving ligger det nära till hands att tänka att skolan ska läggas ner. Enligt landsbygds- och skärgårdsprogram för Karlskrona kommun 2018-2021 ska kommunen arbeta för att det ska finnas skolor på landsbygden. Hur går detta ihop med detta beslut?

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige och enligt denna har barnen rätt att göra sina röster hörda och vuxna ska lyssna till dem. Detta beslut är redan fattat och barnen ska enligt rektor få diskutera frågan den 27 januari. Hur kan då barnens röster kunna bli hörda och deras åsikter beaktas annat än med ”vi hör vad ni säger men...”?

Tvings skolråd