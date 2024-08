Många politiker lever gott på regionens generositet

Men vi tar regionens organisation först. Den omorganiserades så sent som den 1 maj i år och innebar att sex förvaltningar blev en gemensam, där Lilja blev förvaltningschef - en förstärkt maktposition, som på grund av den förestående pensioneringen blir kortvarig. Under sig har då Lilja sex olika ansvarsområden: hälso- och sjukvård, HR och lärande, ekonomi, service, utveckling och IT samt regional utveckling, som organisationen presenteras på regionens hemsida. En ledningsgrupp på åtta personer, de ansvariga för respektive ansvarsområde har bildats. Sex av dem - plus regionchefen - har direktörstitel. Två inte men det är nog en formsak.