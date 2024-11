Hur är det med Förbergs matematik?

I Ronneby har minoritetsstyret glatt presenterat en reform där barn till hemmavarande föräldrar nu ska ges utökad rätt till barnomsorg, från 15 timmar per vecka, till 20. Denna reform, som då uppskattas omfatta 122 barn, kommer enligt utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg (M), inte att kosta något. Det uttalandet bör nog synas i sömmen.

Eftersom vi har en minskande befolkning i kommunen, så kan vi räkna med att vi kommer att ha ett femtiotal färre barn i förskoleåldern 2025 jämfört med vad vi har 2024. Det är i sig drygt tre avdelningar som vi kan, och behöver(!) spara in på.

Om vi räknar med en barntäthet på 15 barn per avdelning, och att barnen är där i snitt 31 timmar per vecka, så är barnen på en avdelning totalt sett 465 timmar på en vecka. Det är alltså ungefär 1,3 avdelning som vi nu inte kan spara in på, och som nu presenteras som en reform utan extra kostnader.