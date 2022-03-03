Журналистика – важное оружие в борьбе с российской дезинформацией
Утром 24 февраля 2022 года мир проснулся с известиями о том, что жестокая война снова сотрясает европейский континент. С тех пор российский госаппарат делает все возможное, чтобы заставить замолчать свободные независимые СМИ и ограничить их работу по освещению событий в Украине и России.
Этим совместным обращением издатели и издательства по всей Швеции хотят выразить свое сочувствие и поддержку независимым СМИ, действующим в Украине и России. Обращение будет опубликовано на русском и украинском языках и распространено в социальных сетях различных медиакампаний и в листовках.
Мы с беспокойством и сильной тревогой восприняли известие о российском нападении. Как издатели мы уже ранее были очень обеспокоены тем, как Россия пытается ограничить свободу слова и печати. Теперь усиливается давление на СМИ, чтобы помешать независимому освещению новостей с фронтов. Угрожая закрытием новостных агенств, которые не поддерживают российскую пропаганду, власти показывают, насколько далеко они готовы пойти, чтобы ограничить право людей на получение правдивой и независимой информации. Этим обращением мы хотим выразить нашу поддержку всем, кто реализует свое право на свободное самовыражение: журналистам, художникам и всем, кто выходят на улицы и демонстрируют против вторжения, как в России, так и в Украине.
Несколько шведских журналистов работают в таких городах, как Киев, Харьков, Львов, в польских приграничных городах и в России. Сейчас они делают все возможное, чтобы доносить новости точно и правдиво. Это сложная, тяжелая и часто опасная работа и мы с большим уважением относимся к нашим коллегам на местах.
Статьи и репортажи, публикуемые в шведских СМИ за последнюю неделю, потрясли всех нас. Фотографии и видео сгоревших домов, людей, спасающихся бегством или пытающихся укрыться в городском метро. Свидетельства жестокого обращения, страха и отчаяния навсегда врежутся в память каждого из нас вместе с чувством бессилия и тревоги.
Уже в первую неделю вторжения мы столкнулись с тем, что журналисты были убиты или ранены, когда пытались выполнять свою работу. Наши мысли обращены к родным и коллегам украинского журналиста Шакирова Дилербека Шукуровича, застреленного в селе Зеленовка под Херсоном. Примерно в это же время до нас дошло известие о том, что двое датских журналистов были обстреляны, к счастью, никто из них серьезно не пострадал.
Это чрезвычайно важная работа, которую свои и иностранные журналисты делают на местах, и в России, и в Украине, в то время, когда российские власти делают все возможное для усложнения этой работы посредством дезинформации, преследований и широкого применения насилия.
Свободная и независимая журналистика, которая критически расследует нарушения международного и гуманитарного права, которые мы сейчас наблюдаем в Украине, является важным орудием в борьбе против российского нападения и дезинформации. Без сомнения, мы находимся на переломном моменте, когда тоталитарная сверхдержава с помощью вооруженных сил хочет уничтожить то, на что Европа потратила последние 80 лет, создавая демократию, право свободных суверенных государств на самоопределение, свободные СМИ и независимые суды.
Поэтому крайне важно, чтобы украинские, русские и иностранные СМИ могли продолжать сообщать о российском нападении, а международное сообщество одновременно использовало все доступные мирные средства, чтобы заставить президента Путина сесть за стол переговоров.
Украинская демократия и граждане Украины имеют право жить в мире и свободе.
Лена К. Самуэльссон, главный редактор Aftonbladet
Питер Феллман, главный редактор Dagens Industri
Питер Володарски, главный редактор Dagens Nyheter
Клас Гранстрем, главный редактор Expressen
Кристофер Алквист, главный редактор Göteborgs-Posten
Анна Кареборг, главный редактор Svenska Dagbladet
Йонас Канье, главный редактор Sydsvenskan
Йохан Тауберт, генеральный директор Tidningsutgivarna
Mimmi Karlsson-Bernfalk, chefredaktör Blekinge Läns Tidning
Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning
Kristina Bingström, chefredaktör Smålandsposten
Jörgen Svensson, chefredaktör Kristianstadsbladet
Anders Enström, chefredaktör Barometern Oskarshamns-Tidningen
Anders Nilsson, chefredaktör Sydöstran
Martin Falkenby, chefredaktör Trelleborgs Allehanda
Peter Boström, chefredaktör Ölandsbladet
Henrik Erickson, chefredaktör Ulricehamns Tidning
Lars Mohlin, chefredaktör Ystads Allehanda
Välkommen att kommentera
Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Blekinge Läns Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.