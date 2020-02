En rak fråga till Eva-Lotta Altvall (S)

Med sådana uttalanden är det inte konstigt att Socialdemokraterna har de lägsta väljarsiffrorna på många år.

Du säger enligt artikel i BLT om kostnaderna för äldreboenden : ”Jag som socialdemokrat är stolt över den principen. De rika får betala mer, så är det bara” (BLT den 26 februari). Av artikeln framgår att det handlar om ett äldre par i nittioårsåldern, enkla pensionärer, som utan förvarning får en avgiftshöjning på nästan 100 procent. Visst, det finns ytterligare synpunkter på höjningen och som du kanske avser med ”de rika”. Utan att ha en aning om bakgrunden gör du dig dock skyldig till ett så typiskt S-märkt ”besserwisseruttalande”.

Själv har jag hunnit bli 87 år och har haft turen att inte ännu behöva ligga kommunen eller annan till last. Efter att ha vuxit upp under slutet på 1930-talet och de följande krigsåren med långa beredskapsperioder i armén för min pappa kan jag försäkra dig att det skulle ha kallats ett fattigt hem. Efter ett strävsamt liv har jag så nått min nuvarande ålder och har en pension som jag för tjugo år sedan ansåg tämligen normal. Hur den utvecklats sedan dess kan inte vara någon hemlighet ens för en politiker som kanske bara varit med under halva min pensionstid. Den senaste pensionshöjningen gav mig ett par hundralappar mer i månaden, vilket, om jag varit i samma situation som den som behandlas i tidningsartikeln, hade mötts av en kostnadsökning på nästan tio gånger så mycket. Inte så konstigt om de blir sömnlösa!

Min fråga är därför: var drar du som S-politiker gränsen mellan fattig och rik?

Med sådana uttalanden från den politiska ledningen är det inte förvånande att vår kommun tillhör de ytterst få som har negativa inflyttningssiffror och det är inte heller konstigt att många S-väljare flytt till Sverigedemokraterna och att Socialdemokraterna har de lägsta väljarsiffrorna på många år.

Lasse B