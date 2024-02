Dagens ris: ”Till er som inte vet att högerregeln gäller på NKT Arenas parkering”

... till BLT/Gota Media AB. Den pågående prenumerationskampanj sticker i ögonen på mig. Ena erbjudandet består i att som ny prenumerant få BLT ”komplett” i 100 dagar för 100 kronor. Ordinarie pris anges vara 1700 kronor! Det andra erbjudandet är likartat men mindre omfattande. BLT är inte ensamt om det här beteendet, tyvärr vanligt i tidningsvärlden. Jag vänder mig emot att man jagar nya prenumeranter med attraktiva priser under begränsad period men struntar i att vårda trogna prenumeranter/läsare. Hur stor blir kostnaden/investeringen för kampanjen? Svårt att mäta naturligtvis. Är det skillnaden mellan ordinarie och kampanjpris, 1 600 kronor per ny prenumeration beroende på extra administration, merkostnad för utdelning med mera. Det är vi, trogna prenumeranter och läsare som betalar kalaset, med överpriser, 409 kronor per månad och eventuellt 35 kronor för en papperstidning! Skulle vara mycket intressant att få ta del av hur många ”provprenumeranter” som fortfarande är prenumeranter efter ett år. Känns som om vi närmar oss vägs ände när det gäller papperstidningen.