Dagens ris: Till butiken utan glassmaskin – ”Det var ett år sedan vi kunde köpa mjukglass”

... till den restaurang i Karlskrona som vägrade ny rätt/avdrag/kompensation den 14 januari 2024. Här väljer man en restaurang med gott anseende och fin dyr mat för avskedsmiddag. När man får in dyrt kött som är oätligt, sliddrigt och påminner om billig grillskiva och påpekar detta möts man av arrogant svar ”Köttet kan vara så ibland”. Köttbiten borde aldrig ens tillagats. Att behöva dela med sig från den andres kött samt bemötande förstörde upplevelsen och hela avskedsmiddagen/-kvällen. Hade sparat länge för detta planerade tillfälle, bortkastade pengar.

... till Ronneby kommun som inte låter ungdomar få bo i skolor under tv-pucken i Kallinge i höst. Det är inte första gången som ni motarbetar idrottsarrangemang som vill komma till kommunen. Hur i hela friden tror ni att någon vill flytta till Ronneby? Ni gör ingenting för att skapa trivsel och PR för kommunen. Vakna upp och titta er runt hur det fungerar i andra kommuner. Ni är den sämsta kommunen i hela Sverige, skäms på er alla styrande.

... till Sölvesborgs kommun. Var förbi mitt föräldrahem i dag och passade på att besöka Gammalstorps IP Ringaslätt. Jag har nog inte blivit så besviken och arg på länge hur det ser ut där numera. Där vi hade så kul med fotboll och friidrott. Fick reda på av en farbror i närheten att det är kommunen som sköter den. Hur i h-e kan de låta en gång så fin anläggning bara förfalla på detta sättet? Högt tovigt gräs över hela planen samt runt om. Fy skäms på er i kommunstyrelsen som låter detta ske! Enligt hörsägen ser det lika illa ut i parker med mera inne i staden.

... till Ronneby kommun som sparar in på gatusopningen, så man själv som villaägare får sopa bort nästan hela vinterns halkbekämpning av sand. Ett drag på gatan är kört men det finns ett par meter till på vardera sida om er maskin som inte blev sopat på gatorna.

... till de som sköter minigolfbanorna i Brunnsparken Ronneby. Det var under all kritik förra sommaren med trasiga banor. Hoppas verkligen ni byter ut banorna i år. Titta på exempelvis Dragsö vilka fina banor de har.

... till Postnord som inte kan sköta sitt jobb ordentligt. De höjde portot så folk har inte råd att skicka brev och kort, men vi som fortfarande vill brevväxla och annat får nu gå och leta efter brevlådor för att posta våra brev och posten kommer bara varannan dag, snart får vi väl hämta posten själv hos Postnord. Servicen är under all kritik, tacka vet jag förr då sköttes posten ordentligt. De tänker inte alls på kunderna och dem som har svårt för att gå, det är inte alls ok. Vi på landet lär ju inte få det lätt.